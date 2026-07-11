GAZİOSMANPAŞA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN DUYURULUR



Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesi 1281 ada 1 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan 'Üzerindeki bina İBRAHİM BAKIRCI'a aittir , muhtesatının zeminde olmadığı 3433-110 NOLU SULTANGAZİ LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK BÜROSUNUN 26/02/2026 tarihli yazısı ve Gaziosmanpaşa Kadastro Müdürlüğü'nün 09/03/2026 tarih 842 Fen Kayıt numarası ile paftasına işlenmemiş ve zeminde olmadığı belgelendiğinden, ilçemiz Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesi 1281 ada 1 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan 'Üzerindeki bina İBRAHİM BAKIRCI'a aittir muhtesatı Türk Medeni Kanununun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım tarihinden sonra terkin edilecek olup ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan adres/mirasçısı tesbit edilemeyen muhtesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği tebliğ olunur.

Basın No: ILN02499117 #ilan.gov.tr