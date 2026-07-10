T.C. KELKİT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyalarında verilen tensip kararı gereğince ; maliki, bulunduğu yer, miktarı ve değeri belirtilen taşınmazlarla ilgili davacıKarayollar Genel Müdürlüğü vekili Av. Yusuf GÜLER tarafından davalılar aleyhineKamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası açılmış olduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. bendi uyarınca açılması sebebiyle aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malındeğerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı Karayolları Genel Müdürülüğüne yöneltilmesi gerektiği süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarına ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin VakıfbankKelkitŞubesine yatırılacağı hususların 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10/4-5.maddesi uyarınca ilanolunur. 09/06/2026

DAVALILAR Ahmet Karatay-Asiye Gökçe-Berna Gökçe Bilgin-Bora Gökçe-Burcu Gökçe Kaygusuz-Eroldüzgün- Hanife Tütüncü- Hasan Karatay- İbrahim Gökçe- Mehmet Karatay- Necmiye Gökçe- Seval Hassoy- Süleyman Gökçe- Tahir Gökçe- Ülkü Çetinkaya- Yaşar Düzgün- Yusuf Gökçe

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/59 Ünlüpınar/Fatih 550-247 Tarla 1034,74 m²

DAVALILAR Adem Gökçe, Ahmet Gökçe, Asya Kılıç, Aynur Gökçe, Cafer Gökçe, Elif Altınışık, Emine Karatay, Fatime Gökçe, Gülizar Tarhan, Güner Tarhan, Hasan Gökçe, Hasan Özer, Hatice Karatay, Hatice Pala, Hava Gökçe, Hülya Nas, Hüseyin Gökçe, Mehmet Gökçe, Murat Gökçe, Mustafa Gökçe, Necati Kaya, Nimet Düzgün, Osman Kaya, Sema Kırımlıoğlu, Semra Turak, Şeref Gökçe, Şükrü Gökçe, Yavuz Erel, Yusuf Gökçe, Zeynep Oya Gökçe, Zübeyde Gökçe

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/60 Ünlüpınar/Fatih 550-263 Tarla 132,47 m²

DAVALILAR Adem Daştan, Filiz Arslan, Metin Daştan, Musa Daştan, Yusuf Daştan

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/61 Ünlüpınar/Fatih 403-11 Tarla 1942,93 m²

DAVALILAR Ayşe Sağlam, Bekir Gaygusuz, Bülent Gaygusuz, Emine Gaygusuz, Fatih Gaygusuz, Fatma Gaygusuz, Fatma Gökçe, Fuat Gaygusuz, Hacı Ahmet Gaygusuz, İsmail Gaygusuz, Levent Gaygusuz, Müfit Gaygusuz, Rabiye Targan, Sebahat Gaygusuz, Selim Gaygusuz, Sultan Özer, Şerif Gaygusuz, Ülkü Çavğa, Yaşar Gaygusuz, Yılmaz Gaygusuz, Zeynep Gaygusuz

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/62 Ünlüpınar/Fatih 407-11 Tarla TAMAMI

DAVALILAR Arif Kaya, Aydın Özdemir, Birgül Keleş, Cengiz Özdemir, Dilek Baş, Elaattin Özdemir, Emine Göksu Gökçe, Fahri Gökçe, Fatma Cebeci, Gültan Gökçe, Köksal Diyenli, Mehmet Kaya, Mehmet Gökhan Gökçe, Meryem Kaya, Pınar Gökçe, Salehe Özer, Sırrı Baş, Sinan Diyenli, Sultan Keleş

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/63 Ünlüpınar/Fatih 407-12 Tarla TAMAMI

DAVALILAR Fatma Aslan, Havva Nas, Muammer Karatay, Murat Karatay, Şahzade Arslan, Şakir Nas, Zeliha Aslan, Zeynep Torun, Zeynep Torun

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/64 Ünlüpınar/Fatih 550/244 Tarla TAMAMI

DAVALILAR Fatma Dursun, Nasuh Nas, Salihe Olgun, Şaban Nas, Şerif Nas

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/65 Ünlüpınar/Büyükcami 711/35 Tarla 340,61

DAVALILAR Adem Gökçe, Ahmet Gökçe, Asya Kılıç, Aynur Gökçe, Cafer Gökçe, Elif Altınışık, Emine Karatay, Fatime Gökçe, Gülizar Tarhan, Hasan Gökçe, Hasan Özer, Hatice Karatay, Hatice Pala, Hava Gökçe, Hülya Nas, Hüseyin Gökçe, Mehmet Gökçe, Murat Gökçe, Mustafa Gökçe, Necati Kaya, Nimet Düzgün, Osman Kaya, Sema Kırımlıoğlu, Semra Turak, Şeref Gökçe, Şükrü Gökçe, Yavuz Erel, Yusuf Gökçe, Zeynep Oya Gökçe, Zübeyde Gökçe

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/66 Ünlüpınar/Fatih 550/264 Tarla TAMAMI

DAVALILAR Firdes Kaya, Göçer Nas, Gülsüm Nas, Hanife Düzgün

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/67 Ünlüpınar/Fatih 408/54

408/55

408/57 Tarla

Tarla

Tarla TAMAMI

TAMAMI

TAMAMI

DAVALILAR Kenan Çavga

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/68 Ünlüpınar/Fatih 408/46

550/239 Tarla TAMAMI

TAMAMI

DAVALILAR Adem Özer, Arif Özer, Aydın Özer, Ayhan Özer, Ayşe Mutlu, Ayşe Yıldız, Emine Güney Nas, Hasan Güney, Hasan Sümer, Hüseyin Güney, Hüseyin Sümer, Mehmet Sümen, Mustafa Güney, Sündüz Özer, Şöhret Sümer, Zeynep Baş

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/69 Ünlüpınar/Fatih 550/225 Tarla 689,65 m²

DAVALILAR Fatma Aslan, Havva Nas, Şahzade Arslan, Şakir Nas, Zeliha Aslan, Zeynep Nas, Zeynep Torun

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/70 Ünlüpınar/Fatih 550-243 Tarla TAMAMI

DAVALILAR Fatma Kaya, Kezban Arslan, Yasin Nas

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/71 Ünlüpınar/Fatih 550-249 Tarla TAMAMI

DAVALILAR Kadir Varış

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/72 Ünlüpınar/Fatih 407/10 Tarla TAMAMI

DAVALILAR Mevra Mocık, Sefa İlhan

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/73 Ünlüpınar/Fatih 408/49 Tarla TAMAMI

DAVALILAR Ayşe Kılınç, Emine Özkurt, Fatma Nas, Hacer Nas, Hatice Nas Özkurt, Murat Nas, Şükrü Nas

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/74 Ünlüpınar/Fatih 397/1 Tarla TAMAMI

Basın No: ILN02502050 #ilan.gov.tr