T.C. KELKİT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyalarında verilen tensip kararı gereğince ; maliki, bulunduğu yer, miktarı ve değeri belirtilen taşınmazlarla ilgili davacıKarayollar Genel Müdürlüğü vekili Av. Yusuf GÜLER tarafından davalılar aleyhineKamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası açılmış olduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. bendi uyarınca açılması sebebiyle aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malındeğerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı Karayolları Genel Müdürülüğüne yöneltilmesi gerektiği süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarına ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin VakıfbankKelkitŞubesine yatırılacağı hususların 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10/4-5.maddesi uyarınca ilanolunur. 09/06/2026
DAVALILAR Ahmet Karatay-Asiye Gökçe-Berna Gökçe Bilgin-Bora Gökçe-Burcu Gökçe Kaygusuz-Eroldüzgün- Hanife Tütüncü- Hasan Karatay- İbrahim Gökçe- Mehmet Karatay- Necmiye Gökçe- Seval Hassoy- Süleyman Gökçe- Tahir Gökçe- Ülkü Çetinkaya- Yaşar Düzgün- Yusuf Gökçe
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/59
|Ünlüpınar/Fatih
|550-247
|Tarla
|1034,74 m²
DAVALILAR Adem Gökçe, Ahmet Gökçe, Asya Kılıç, Aynur Gökçe, Cafer Gökçe, Elif Altınışık, Emine Karatay, Fatime Gökçe, Gülizar Tarhan, Güner Tarhan, Hasan Gökçe, Hasan Özer, Hatice Karatay, Hatice Pala, Hava Gökçe, Hülya Nas, Hüseyin Gökçe, Mehmet Gökçe, Murat Gökçe, Mustafa Gökçe, Necati Kaya, Nimet Düzgün, Osman Kaya, Sema Kırımlıoğlu, Semra Turak, Şeref Gökçe, Şükrü Gökçe, Yavuz Erel, Yusuf Gökçe, Zeynep Oya Gökçe, Zübeyde Gökçe
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/60
|Ünlüpınar/Fatih
|550-263
|Tarla
|132,47 m²
DAVALILAR Adem Daştan, Filiz Arslan, Metin Daştan, Musa Daştan, Yusuf Daştan
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/61
|Ünlüpınar/Fatih
|403-11
|Tarla
|1942,93 m²
DAVALILAR Ayşe Sağlam, Bekir Gaygusuz, Bülent Gaygusuz, Emine Gaygusuz, Fatih Gaygusuz, Fatma Gaygusuz, Fatma Gökçe, Fuat Gaygusuz, Hacı Ahmet Gaygusuz, İsmail Gaygusuz, Levent Gaygusuz, Müfit Gaygusuz, Rabiye Targan, Sebahat Gaygusuz, Selim Gaygusuz, Sultan Özer, Şerif Gaygusuz, Ülkü Çavğa, Yaşar Gaygusuz, Yılmaz Gaygusuz, Zeynep Gaygusuz
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/62
|Ünlüpınar/Fatih
|407-11
|Tarla
|TAMAMI
DAVALILAR Arif Kaya, Aydın Özdemir, Birgül Keleş, Cengiz Özdemir, Dilek Baş, Elaattin Özdemir, Emine Göksu Gökçe, Fahri Gökçe, Fatma Cebeci, Gültan Gökçe, Köksal Diyenli, Mehmet Kaya, Mehmet Gökhan Gökçe, Meryem Kaya, Pınar Gökçe, Salehe Özer, Sırrı Baş, Sinan Diyenli, Sultan Keleş
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/63
|Ünlüpınar/Fatih
|407-12
|Tarla
|TAMAMI
DAVALILAR Fatma Aslan, Havva Nas, Muammer Karatay, Murat Karatay, Şahzade Arslan, Şakir Nas, Zeliha Aslan, Zeynep Torun, Zeynep Torun
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/64
|Ünlüpınar/Fatih
|550/244
|Tarla
|TAMAMI
DAVALILAR Fatma Dursun, Nasuh Nas, Salihe Olgun, Şaban Nas, Şerif Nas
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/65
|Ünlüpınar/Büyükcami
|711/35
|Tarla
|340,61
DAVALILAR Adem Gökçe, Ahmet Gökçe, Asya Kılıç, Aynur Gökçe, Cafer Gökçe, Elif Altınışık, Emine Karatay, Fatime Gökçe, Gülizar Tarhan, Hasan Gökçe, Hasan Özer, Hatice Karatay, Hatice Pala, Hava Gökçe, Hülya Nas, Hüseyin Gökçe, Mehmet Gökçe, Murat Gökçe, Mustafa Gökçe, Necati Kaya, Nimet Düzgün, Osman Kaya, Sema Kırımlıoğlu, Semra Turak, Şeref Gökçe, Şükrü Gökçe, Yavuz Erel, Yusuf Gökçe, Zeynep Oya Gökçe, Zübeyde Gökçe
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/66
|Ünlüpınar/Fatih
|550/264
|Tarla
|TAMAMI
DAVALILAR Firdes Kaya, Göçer Nas, Gülsüm Nas, Hanife Düzgün
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/67
|Ünlüpınar/Fatih
|408/54
408/55
408/57
|Tarla
Tarla
Tarla
|TAMAMI
TAMAMI
TAMAMI
DAVALILAR Kenan Çavga
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/68
|Ünlüpınar/Fatih
|408/46
550/239
|Tarla
|TAMAMI
TAMAMI
DAVALILAR Adem Özer, Arif Özer, Aydın Özer, Ayhan Özer, Ayşe Mutlu, Ayşe Yıldız, Emine Güney Nas, Hasan Güney, Hasan Sümer, Hüseyin Güney, Hüseyin Sümer, Mehmet Sümen, Mustafa Güney, Sündüz Özer, Şöhret Sümer, Zeynep Baş
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/69
|Ünlüpınar/Fatih
|550/225
|Tarla
|689,65 m²
DAVALILAR Fatma Aslan, Havva Nas, Şahzade Arslan, Şakir Nas, Zeliha Aslan, Zeynep Nas, Zeynep Torun
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/70
|Ünlüpınar/Fatih
|550-243
|Tarla
|TAMAMI
DAVALILAR Fatma Kaya, Kezban Arslan, Yasin Nas
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/71
|Ünlüpınar/Fatih
|550-249
|Tarla
|TAMAMI
DAVALILAR Kadir Varış
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/72
|Ünlüpınar/Fatih
|407/10
|Tarla
|TAMAMI
DAVALILAR Mevra Mocık, Sefa İlhan
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/73
|Ünlüpınar/Fatih
|408/49
|Tarla
|TAMAMI
DAVALILAR Ayşe Kılınç, Emine Özkurt, Fatma Nas, Hacer Nas, Hatice Nas Özkurt, Murat Nas, Şükrü Nas
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/74
|Ünlüpınar/Fatih
|397/1
|Tarla
|TAMAMI
Basın No: ILN02502050 #ilan.gov.tr