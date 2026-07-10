T.C.

ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/55 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/55 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, HOZİK(ÇATALHARMAN) Mahalle/Köy, SARINI ÜZÜ MEVKİİ Mevkii, 244 Ada, 26 Parsel, 18/02/2026tarihli bilirkişi raporuna göre; Z-Satışı istenilen Elazığ İli Merkez İlçesi Hozik(ÇATALHARMAN) Köyü 244 Ada 26 Parsel(Eski 1006 Parsel) sayılı taşınmaz tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 1-3 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı; kumlu killi-tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (60-90 cm), orta geçirgen bir yapıya sahip, kapama badem bahçesi arazisi niteliğindedir. Dava konusu taşınmaz üzerinde hali hazırda Badem ağaçları dikilidir. Yargıtay ilamlarında sulu araziler için % 4, susuz araziler için %5 kapitalizasyon faiz oranı uygulanmasına karar verildiğinden dolayı hesaplamalarımızda Kapitalizasyon faizi oranı % 5 alınmıştır. Bölgenin iklimi, ürün paterni ve pazarlama olanakları, arazinin cins ve nevi, toprak karakteri ve topoğrafik durumu dikkate alınarak, bu arazide kapama badem bahçesi hesaplanması uygulanmıştır. Elazığ İl Özel İdaresinin 03/07/2025 tarih ve 64822 sayılı cevaben yazısı; bahse konu parsel plansız alanlarda kalmakta olduğu belirtilmiştir. Elazığ Belediyesi Başkanlığının 90613 sayılı cevaben yazısı;Söz konusu taşınmaz yerine TKGM Parsel Sorgu Uygulamasında Bu taşınmaz 22/10/2020 Tarihli 3402 S.Y.Nın 22/A Md. Gereğince Yenilemenin Tescili İşlemi ile pasife alınmıştır. notuyla oluşturulduğu kayıtlı olan 244 ada 26 parsel numaralı taşınmazın, Belediyemizin mücavir alan sınırları dışında kaldığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 19.224,17 m2Kıymeti: 7.176.959,39 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2026 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 10:30

15/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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