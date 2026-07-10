Örnek No:55*

T.C.

BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2025/589 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/589 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI VE İMAR DURUMU:Bursa ili Nilüfer ilçesi Odunluk mahallesi 4687 ada 13 parselin 1183,55 m² yüzölçümünde 3 Adet 4 Katlı Betonarme Apartman, Ofis, İşyeri ve Arsası vasfında olduğu254/5850 arsa paylı dubleks konut vasıflı B blok 1+çatı katlı 10 numaralı taşınmaz müşterek hisse tipi 1/1 hissesi satılacaktır.Taşınmaza ait tapu kaydında beyanlar hanesinde Yönetim Planı :02/04/2014, gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir, şerhler hanesinde kamu haczi,icrai haciz ve satışa arz şerhi bulunmaktadır.Nilüfer Belediye Başkanlığı'nın ilgili yazısında Bursa ili Nilüfer ilçesi Odunluk mahallesi 4687 ada 13 parsel sayılı taşınmaza 14/07/2014 tarihinde ruhsat düzenlendiği ve 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında olan yerlerden olmadığı belirtilmiştir. TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ:Bursa ili Nilüfer ilçesi Odunluk mahallesi Oyalı sokak Egemen sitesi B blok no:4B/10 Nilüfer/Bursa adresindedir. Kıymet takdirine konu taşınmaz parseli Karamanlı sokak ve Oyalı sokağa cepheli olup parselde 3 adet 4 katlı betonarme karkas yapı olduğu tespit edilmiştir. 10 numaralı mesken B blokta olup binada asansör olduğu görülmüş 1.kat+çatı katından meydana gelen 10 numaralı meskendeki incelemede dubleks mesken olduğu lüks mesken olmadığı hol, tuvalet, 1 banyo-tuvalet, 3 oda, 1 salon, 2 balkon, 1 ebeveyn banyosu bölümlerinden meydana geldiği hali hazırda bakımlı temiz mesken olduğu ve kullanılabilir/süpürülebilir net alanının 155,00 m² olduğu tespit edilmiştir. Meskenin dış kapısı çelik kapı ve iç kapıların ahşap amerikan kapı olduğu balkon, ıslak hacimlerin seramik olduğu salon, oda, hol, mutfak zemini laminant parkeli olduğu mutfak tezgah alt ve üstünde dolap bulunduğu, pencere doğramalarının pvc olduğu ve meskende ısıtmanın doğalgaz kombi panel radyatörle sağlandığı tespit edilmiştir.Taşınmazın konumunda genellikle 4-5-6 katlı ayrık/bitişik nizam yapılaşma olduğu görülmüş okul, market, park alanı, eczane, sağlık ocağı, durak, cami gibi tesislere yakın olduğu taşınmaza ulaşımın kolay olduğu özel araç ve toplu taşıma ile ulaşım sağlandığı, belediye hizmetlerinden faydalandığı tespit edilmiştir.Yukarıdaki bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır.

Kıymeti : 7.500.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:13

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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