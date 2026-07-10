İLAN

T.C. ALAÇAM SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/15 Esas

DAVALI : GÜLHAN SAYKI

Mahkememizde açılan Samsun İli Yakakent İlçesi Kozköy Mahallesi 532ada 9 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasında tüm aramalara rağmen tebligata yarar adresi tespit edilemeyen ve elde edilen yurt dışı adreslerinin hiçbirinde kendisine ulaşılamayan davalı Gülhan Saykı'ya dava dilekçesi ekli davetiye tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu madde 28 uyarınca ilanen tebligat yapılması gerekmiştir.

Davalı Gülhan Saykı;

İlan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde dava dilekçesine karşı cevap verebileceğiniz, aksi halde HMK 128. Maddesi gereğince dava dilekçesinde öne sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ve HMK 147/2 gereği yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,

Yukarıda esas numarası yazılı olan ortaklığın giderilmesi davasında mahkememizce belirlenen 05/10/2026 günü saat 13:00'de duruşma yapılacak olup duruşmaya gelmeden önce sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.11/06/2026

Basın No: ILN02507240 #ilan.gov.tr