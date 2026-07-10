ŞAHİNBEY İLÇE BELEDİYESİ BŞK.

ŞAHİNBEY İLÇE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞIN'DAN

GAZİANTEP

İHALENİN KONUSU:



Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen 16 adet arsanın satış ihalesidir.

Sıra No Mahalle Ada Parsel Alan (m²) İmar Durumu m² Birim Fiyatı (TL) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat Bedeli (%3) 1 ABDULHAMİDHAN 10757 3 1.076,27 A-3/Taks:0.35-Kaks:1.35 15.500 16.682.185 500.466 2 BAĞLARBAŞI 380 85 1.573,10 E:1.55-Yençok=15 Kat 23.000 36.181.300 1.085.439 3 DUMLUPINAR 4715 22 3.160,47 E:1,50-Yençok=8 Kat 8.000 25.283.760 758.513 4 DUMLUPINAR 4715 23 2.100,00 E:1,50-Yençok=8 Kat 8.000 16.800.000 504.000 5 DUMLUPINAR 7589 1 2.289,44 Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı/E:0,25-Yençok=6,50m 40.000 91.577.600 2.747.328 6 ETİLER 9275 6 2.076,20 BL-5/Taks:0.50-Kaks:2.00/TİCK 17.000 35.295.400 1.058.862 7 K.KIZILHİSAR 141 4 3.339,20 E:1.35-Yençok=5 Kat/TİCK 15.000 50.088.000 1.502.640 8 KAHVELİPINAR 5982 22 2.000,66 E:1.50-Hmax=8 Kat 13.000 26.008.580 780.257 9 KAHVELİPINAR 5982 23 2.020,04 E:1.50-Hmax=8 Kat 12.000 24.240.480 727.214 10 KAHVELİPINAR 6292 10 2.230,00 E:1,50-Yençok=8 Kat 12.000 26.760.000 802.800 11 KAHVELİPINAR 8145 3 6.906,63 BL-6/Taks:0.50-Kaks:2.00 13.000 89.786.190 2.693.586 12 MAVİKENT 327 14 4.218,29 Taks:0,25-Kaks:1.50/

Yençok=10 Kat 15.000 63.274.350 1.898.231 13 MAVİKENT 335 15 4.400,00 Taks:0,25-Kaks:1.50/

Yençok=10 Kat 15.000 66.000.000 1.980.000 14 OCAKLAR 1391 36 2.270,00 E:1,50-Yençok=8 Kat 8.000 18.160.000 544.800 15 OCAKLAR 1428 43 3.053,16 E:1,50-Yençok=8 Kat/TİCK 12.000 36.637.920 1.099.138 16 YEDİTEPE 5015 17 1.032,43 A-5/E:1.35 18.000 18.583.740 557.512

NOT: İmar planı ve plan notları ile ilgili tüm bilgiler Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nden öğrenilebilir.

İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:



Söz konusu taşınmazların ihalesi 23/07/2026 Perşembe günü Saat 13:30'da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 22/07/2026 Çarşamba günü Saat 16:00' a kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:



İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:



İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanlar 500,00 (Beşyüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. (her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır)

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:



İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN Nolu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak da Emlak İstimlâk Müdürlüğüne verilebilir.

İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.

İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını aynı günün mesai bitimine kadar tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu,

İSTENİLEN BELGELER:



Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.



İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır.)

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.



DIŞ ZARF



Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

Teklif mektubunu içeren İç zarf, Gerçek Kişiler için, Türkiye'de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (e-devletten alınacak) Gerçek Kişiler için kimlik fotokopisi, Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu), Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge Tüzel kişiliğin Vergi Levhası Tüzel Kişiliğe ait oda sicil kaydı ve faaliyet belgesi Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü, (Aslı Olacak) İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküsü, Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, (Aslı Olacak) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu, İsteklinin ve vekaleten giren kişinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge, İsteklinin ve vekaleten giren kişinin Kimlik Fotokopisi





İhaleye İştirak edeceklere duyurulur.





Basın No: ILN02507562 #ilan.gov.tr