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T.C. TURGUTLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MALİYE HAZİNESİ ile MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Manisa ili, Turgutlu İlçesi, Altay Mahallesi, 495 ada 10 parsel sayılı taşınmazda malik olduğu bildirilen Fatma: İsmail Karısı isimli kişinin sağ olup olmadıklarının ve adresinin bilinmemesi nedeni ile Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 02/03/2016 tarihli 2015/367 Esas, 2016/305 Karar sayılı kararı ile 3561 sayılı yasa gereği Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kayyım olarak tayin edildiği ve gaipliğe karar verilmesine ilişkin işbu dava mahkememizde açılmış olup, Fatma: İsmail Karısı isimli kişiyi tanıyanların ve bilenlerin olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin işbu 2026/157 Esas sayılı dosyamıza başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen Fatma: İsmail Karısı isimli kişi hakkında gaiplik kararı verileceği hususu TMK. 588/2 maddesi gereğince ilan olunur.

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