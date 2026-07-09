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T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/93 Esas 11.12.2025

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı vekili dava dilekçesinde özetle; Gaiplik Kararı verilmek suretiyle, İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Arapcami Mahallesi, Yelkenciler Caddesinde bulunan 1509 ada, 4 parsel sayılı, 24,50 m² yüzölçümlü, üstünde odaları olan dükkan vasıflı taşınmaz malın 160/2304 hisse maliki Abdullah kızı Hatice, 128/2304 hisse maliki Nesibe Selma DİNÇER, 128/2304 hisse maliki Mehmet Bedrettin KÖLER, 128/2304 hisse maliki Ömer Necnettin BİLER, 192/2304 hisse maliki Ayşe Enise (Namı diğer Fatma Sueda) İZGİ, 576/2304 hisse maliki Hacer Feride İZGİ, 992/2304 hisse maliki Mustafa kızı İkbal KALIPSIZ'ın gaipliklerini ve taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Arapcami Mahallesi, Yelkenciler Caddesinde bulunan 1509 ada, 4 parsel sayılı, 24,50 m² yüzölçümlü, üstünde odaları olan dükkan vasıflı taşınmaz malın 160/2304 hisse maliki Abdullah kızı Hatice, 128/2304 hisse maliki Nesibe Selma DİNÇER, 128/2304 hisse maliki Mehmet Bedrettin KÖLER, 128/2304 hisse maliki Ömer Necnettin BİLER, 192/2304 hisse maliki Ayşe Enise (Namı diğer Fatma Sueda) İZGİ, 576/2304 hisse maliki Hacer Feride İZGİ, 992/2304 hisse maliki Mustafa kızı İkbal KALIPSIZ'ın ilan tarihinden altı ay içinde tapu kayıt maliklerini tanıyanlarca, gaiplerin adresi veya kendilerini tespite yarar bilgi verilmediği ya da gaip kişiler hakimliğimize müracaat etmedikleri takdirde gaipliklerine karar verileceği 1. KEZ İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN02506742 #ilan.gov.tr