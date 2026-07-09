İ L A N

T.C. ÇİVRİL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/1022 Esas

İLANEN TEBLİGAT

YAPILAN : Mustafa Benli

Davacı Hüseyin Bağcı tarafından davalılar Aysel Payam, Erkan Bağcı, Ertuğrul Bağcı, Ertuğrul Yalçınkaya, Eşe Benli, Funda Yalçınkaya, Hatice Armutcı, Himmet Benli, Hüseyin Yalçınkaya, İbrahim Benli, İncilay Benli, İskender Bağcı, Mehmet Benli, Metin Yalçınkaya, Mustafa Benli, Nezaket Benli, Sedat Benli, Selçuk Benli, Sultan Yanmaz, Tayfun Benli Ve Yadikar Kovan hakkında tarafların hissedar oldukları Denizli ili Çivril ilçesi çayır mah. 720 ada 3 parsel, 720 ada 2 parsel, 720 ada 4 parsel, Denizli İli Merkezefendi İlçesi Yeşilyurt Mah. 4109 ada 2 parsel(8 nolu bağımsız bölüm), bükrüce mah. 144 ada 4 parsel, 248 ada 35 parsel, 248 ada 175 parsel ve 20 LR 225 plaka sayılı aracın mirasın aynen paylaştırılmasına mümkün olmaması halinde ortaklığın satış yoluyla giderilmesine, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep etmekle Ortaklığın giderilmesi davasının Mahkememize ikâme edilmiştir.

Dava dilekçesi ve tensip zaptının dava konusu taşınmaz mirasçılarından Mustafa Benli'ye tebliğ edilemediği, Mustafa Benli'nin tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğinden adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 21/10/2026 günü saat:11:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17/06/2026