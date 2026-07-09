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T.C. AFYONKARAHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/2130 Esas 31.03.2026
Konu : Gaiplik İlanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AHMET AKBULUT gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 31.03.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 13795446144
ADI SOYADI : AHMET AKBULUT
BABA ADI : VEYSEL
ANA ADI : NESİBE
DOĞUM TARİHİ : 16/01/1956
DOĞUM YERİ : AFYONKARAHİSAR
İKAMETGAH ADRESİ : Hoca Ahmet Yesevi Mah. 996 Sk. No: 7 İç Kapı No: 1 Afyonkarahisar Merkez/ AFYONKARAHİSAR
Basın No: ILN02505028 #ilan.gov.tr