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T.C. AFYONKARAHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi :10 Temmuz 2026 , 00:00 Güncelleme Tarihi :10 Temmuz 2026 , 00:06
Giriş Tarihi :10 Temmuz 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :10 Temmuz 2026, 00:06

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T.C. AFYONKARAHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/2130 Esas 31.03.2026

Konu : Gaiplik İlanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AHMET AKBULUT gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 31.03.2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 13795446144

ADI SOYADI : AHMET AKBULUT

BABA ADI : VEYSEL

ANA ADI : NESİBE

DOĞUM TARİHİ : 16/01/1956

DOĞUM YERİ : AFYONKARAHİSAR

İKAMETGAH ADRESİ : Hoca Ahmet Yesevi Mah. 996 Sk. No: 7 İç Kapı No: 1 Afyonkarahisar Merkez/ AFYONKARAHİSAR

Basın No: ILN02505028 #ilan.gov.tr