KÜTAHYA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ

DOSYA NO : 2025/686 Esas

Kütahya 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2025/686 Esas, 2026/274 Karar sayılı ilamının sanık Medoune Mbaye Fall (Muhammed Kemoko Fall ve Mabinty oğlu, 2003 Gine doğumlu) ve müştekiye Najebullah Ahmad Zay (Ahdar ve Zeynep oğlu 2000 Balkh doğumlu ) mahkememizin gerekçeli kararının tebligat yapılamadığı, Sanık Medoune Mbaye Fall hakkında Basit Yaralama suçundan verilen HAGB kararının taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilmesi yolu ile 7188 sayılı yasanın 25. maddesi ile değişik CMK'nun 252/1 maddesi gereğince Mahkememiz nezdinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere, itiraz edilmesi halinde Kütahya Asliye Ceza Mahkemelerince duruşma açılacağı ve genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı, CMK'nın 252/2 maddesi uyarınca "itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapıldığı hallerde CMK'nun 251/3 fıkrası uyarınca yapılan indirimin korunacağı", "sanık tarafından itiraz edildiği takdirde basit yargılama usulü ile yapılan indirimin geri alınacağı" açıklamasıyla CMK'nun 231/1 maddesi uyarınca dosya üzerinden karar verildiği hususu ihtar olunur.

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince, gazetede ve genel internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE, ilişkin kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02506563 #ilan.gov.tr