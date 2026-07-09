KAĞITHANE BELEDİYESİ

YOL BAKIM-ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR



2026 yılı 2 Dönem Hürriyet - Yahya Kemal - Çağlayan Mahalleleri yolların bakım - onarım yapılması işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1256951

1- İdarenin 1.1. Adı : KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Merkez Mah. Lalezar Sok. No:1 Sadabad Hizmet Binası Kağıthane/İSTANBUL KAĞITHANE/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 2122956828 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 27.07.2026 - 11:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : ENCÜMEN TOPLANTI SALONU



3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : 2026 yılı 2 Dönem Hürriyet - Yahya Kemal - Çağlayan Mahalleleri yolların bakım - onarım yapılması işi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 13.000 m2 DOĞAL PARKE TAŞI,BETON PLAK,ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ VB.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Hürriyet - Yahya Kemal - Çağlayan mahalleleri 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 'Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ''de yer alan (A) V.Grup : Karayolu işleri ( Altyapı + Üstyapı ) benzer iş olarak kabul edilecektir 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği

Mimarlık



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 ).

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır



İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı 8 CM YÜKSEKLİĞİNDE NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BET. PAR. TAŞI İLE DÖŞ. KAP. YAPILMASI 34,2289349% 42,28280193% 7 MEVCUT PARKETAŞI İLE DÖŞEME YAPILMASI( KUM BEDELİ DAHİL) 10,27786842% 12,6961904% 4 BETON BORDÜR YAPILMASI VE DÖŞENMESİ 3,7174552% 4,59215054% 2 YAĞMUR OLUĞU DÖŞENMESİ ( 40 cm eninde) 4,63080396% 5,72040489% 2 DOĞAL PARKE TAŞI,BETON PLAK,ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ 6,50095684% 8,03059374% 3 ŞANTİYE DIŞINA KAMYONLA KAZI MALZ. VE MOLOZ NAKLİ (DÖKÜM DAHİL) 3,39670517% 4,19592992% 2 BACANIN YOL SEVİYESİNE GETİRİLMESİ 0,59823838% 0,73900036% 1 8 CM YÜKSEKLİĞİNDE MİNERAL KAPLI NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME YAPILMASI ( h = 8 cm ) 1,32387258% 1,63537201% 1 MİNERAL BORDÜRLÜ KENDİNDEN BABALI BETON SINIR ELEMANI TEMİNİ VE DÖŞENMESİ(70X15X30X50) (NAKLİYE DAHİL) 1,48264496% 1,8315026% 3 PARKE TAŞININ SÖKÜLMESİ, NAKLİ VE İDARE MALI TAŞ İLE DÖŞEME YAPILMASI (0-3 M2 ye kadar) 14,55178814% 17,97573829% 5



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 20 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri. a) ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, b) ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgeler sunulması gereklidir. sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), b) aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), c) kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. ) iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde her bir ortağın yukarıdaki kriterleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması durumunda puan verilecektir 5 "ihale ilk ilan tarihinden geriye doğru son 2 (iki) yıl içinde 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu'na tabi tamamlanarak geçici kabulü yapılan , en az 10.000 metrekare müteahhit malı her türlü ve her ebatta 8 cm kalınlığında normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile yol ve tretuvarda kaplama yapılması işinin, tek bir sözleşme kapsamında yapılması şartı ile puan verilecektir. bu imalatların yapıldığını gösteren teyit edici belgelerin (sözleşme,geçici kabul tutanağı, yapılan işler listesi vb.) taranarak ihale katılım belgesinde beyan edilmesi gerekmektedir." 5 "ihale ilk ilan tarihinden geriye doğru son 2 (iki) yıl içinde 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu'na tabi tamamlanarak geçici kabulü yapılan, 1200 metre müteahhit malı (70 x30 x 15 veya 75 x 30 x 15 cm boyutlarında) normal çimentolu buhar kürlü pahlı ve her renkte beton bordür döşenmesi, en az 2000 metre müteahhit malı (40 x 12 x 25 veya 38 x 12 x 25 cm boyutlarında) her renkte beton oluk taşı döşenmesi. bu 2 kalem tek bir sözleşme kapsamında yapılması şartı ile puan verilecektir. bu imalatların yapıldığını gösteren teyit edici belgelerin (sözleşme,geçici kabul tutanağı, yapılan işler listesi vb.) taranarak ihale katılım belgesinde beyan edilmesi gerekmektedir." 5 "ihale ilk ilan tarihinden geriye doğru son 2 (iki) yıl içinde 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu'na tabi tamamlanarak geçici kabulü yapılan, 180 metre müteahhit malı (70x15x30x50 cm boyutlarında) mineral bordürlü kendinden babalı beton sınır elemanı temini ve döşenmesi işinin, tek bir sözleşme kapsamında yapılması şartı ile puan verilecektir. bu imalatların yapıldığını gösteren teyit edici belgelerin (sözleşme,geçici kabul tutanağı, yapılan işler listesi vb.) taranarak ihale katılım belgesinde beyan edilmesi gerekmektedir." 5

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Basın No: ILN02506799 #ilan.gov.tr