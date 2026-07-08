İ L A N

T.C. AKSARAY 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/14 Esas

DAVALI : RAMAZAN SATIR

Davacı Hatice Satır tarafından aleyhinize açılan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Eşya Alacağı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tahkikat duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün daha önce ilanen tebliğ yoluyla tarafına tebliğ edildiği için tahkikat gününün tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tahkikat Duruşma Günü: 02/10/2026 günü saat: 10:30'da duruşmada geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinizi, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02504638 #ilan.gov.tr