Örnek No:54*
T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ
2025/9577 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9577 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|3.000.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet 54J0050 plakanın satışı. İhaleye katılacaklar Belediye tarafından belirtilen vasıflara haiz/ sahip olup SATIŞIN SADECE TİCARİ PLAKAYA ait olduğunu (araç hariç) dikkate alınmalıdır.
-54 J 0050 tahsis plakalı aracın Kayrancık -İhsaniye garajı arasında güzergahının bulunduğu ,
-Söz konusu güzergahın Sakarya Adapazarı İlçesinde bulunduğu ,
- Kayrancık -İhsaniye arasındaki güzergahtaki aracın haftanın 7 (yedi) günü ; gidiş ve geliş olmak üzere ;
6.45- 7.30
8.00-9.30
10.30-11.30
12.30-14.30
15.30-17.30
18.10-19.00
20.00-21.00 saatleri arasında sefer yaptığı ;
--54 J 0050 plakalı hattın günlük kapasitesinin 120-150 kişi/gün olduğu ,
--Çarşamba ve Pazar günleri yoğunluğunun diğer günlere oranla daha düşük olduğu ,
--Bu hattın taşıma ücretinin 2025 yılının 8. Ayından beri halen 65 TL/kişi olduğu
-- Kayrancık -İhsaniye güzergahında hat sahibi 54 J 0050 plakasının (ARAÇ HARİÇ ) 24/10/2025tarihi itibari ile 3.000.000,00(üçmilyon) TL değrde olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:08
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:08
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 14:08
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 14:08
03/07/2026 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02504668 #ilan.gov.tr