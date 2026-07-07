T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

3.000.000,00

1

Taşınır

1 Adet 54J0050 plakanın satışı. İhaleye katılacaklar Belediye tarafından belirtilen vasıflara haiz/ sahip olup SATIŞIN SADECE TİCARİ PLAKAYA ait olduğunu (araç hariç) dikkate alınmalıdır.

-54 J 0050 tahsis plakalı aracın Kayrancık -İhsaniye garajı arasında güzergahının bulunduğu ,

-Söz konusu güzergahın Sakarya Adapazarı İlçesinde bulunduğu ,

- Kayrancık -İhsaniye arasındaki güzergahtaki aracın haftanın 7 (yedi) günü ; gidiş ve geliş olmak üzere ;

6.45- 7.30

8.00-9.30

10.30-11.30

12.30-14.30

15.30-17.30

18.10-19.00

20.00-21.00 saatleri arasında sefer yaptığı ;

--54 J 0050 plakalı hattın günlük kapasitesinin 120-150 kişi/gün olduğu ,

--Çarşamba ve Pazar günleri yoğunluğunun diğer günlere oranla daha düşük olduğu ,

--Bu hattın taşıma ücretinin 2025 yılının 8. Ayından beri halen 65 TL/kişi olduğu

-- Kayrancık -İhsaniye güzergahında hat sahibi 54 J 0050 plakasının (ARAÇ HARİÇ ) 24/10/2025tarihi itibari ile 3.000.000,00(üçmilyon) TL değrde olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.