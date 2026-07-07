Örnek No:55*

T.C. NEVŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/64 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/64 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Keşif esnasında taşınmaz üzerinde her hangi bir yapı bulunmadığı, boş arsa vasfında olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın önünden imar yolu geçmektedir. Taşınmazın arazisi düzgün topografyaya sahiptir. Bu taşınmazın yakın çevresinde yapılaşmanın sık olduğu görülmüştür. Taşınmaz her türlü belediye hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır. İmar planında ayrık nizam 3 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır. Taşınmaz Nevşehir Çarşı merkezine yakın konumdadır. Taşınmaz Sezer Sokak üzerinde, Nevşehir Forum AVM'ye 130 metre, Nevşehir Gazi stadına 430 metre,Nevşehir Valiliğine 1300 metre mesafededir.

Adresi : Nevşehir İli 20 Temmuz Mahallesi(Mahalle Değişimi: İbrahimpaşa Mahallesi) 1352 Ada, 8 Parsel Merkez / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 426,93 m2

İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı Taşınmaz imar planında ayrık nizam 3 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.123.160,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 14:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02501679 #ilan.gov.tr