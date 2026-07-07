T.C. İZMİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/844 Esas 23.06.2026

İLAN

Davacılar , FATİH ŞAMA, SELÇUK ŞAMA, SERPİL ŞAMA, ÜMİT ŞAMA ile Davalı , CENNET ŞAMA arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;

Mahkememizce davacı tarafça bildirilen dava dilekçesindeki TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamada mernis sisteminde adresinizin bulunmadığı, tebligata elverişli adresinin yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilemediği, UYAP entegrasyon sorguları aracılığıyla başka bir adresinize ulaşılamadığı anlaşılmıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ve duruşma gününün BİR KEZ ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi tarafından yapılan inceleme sonucunda sunulan 05/05/2026 tarihli bilirkişi raporunda; ''Dava konusu 35 AYT 297 plaka sayılı fiat doblo marka 2021 model kamyonetin, *Güncel Nisan ayı, rapor tarihi itibarı ile 840.000,00-TL değer taşıyabileceği, *dava tarihi olan 28.08.2025 tarihi itibarı ile, belirlenen fiili durumu, tramer kayıtları, meydana gelen yıpranmaları ile, piyasada satılabileceği dikkate alınarak, serbest piyasa alım satım rayiçlerine göre, yıpranmaları, değer kaybı düşülerek 715.000,00-TL civarında değer taşıyabileceği görüş ve kanaati ile '' mahkememiz dosyasına sunulduğu anlaşılmıştır.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, 18/12/2026 günü saat 11:03'de duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

DAVALI : CENNET ŞAMA - 54979495350

HALİL ve SERPİL oğlu/kızı, 28/01/1978 doğumlu,

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