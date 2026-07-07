İ L A N

T.C. İstanbul Anadolu 23. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/988 Esas

MİRASÇI : HÜSEYİN KESKİN-21521124402-

Mahkememizde görülmekte bulunan EMİNE KESKİN tarafından Kartal 4. Noterliğinin, 09/03/2015 tarih 07630 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Vasiyetnamenin Açılması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yurt dışı adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır, güncel adresiniz ve mernis adresiniz tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Müteveffa EMİNE KESKİN tarafından Kartal 4. Noterliğinin, 09/03/2015 tarih 07630 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnamenin "Sahibi ve hissedarı bulunduğum İSTANBUL ili PENDİK ilçesi, DOĞU mahallesi, TOPZEYTİN mevkiinde vaki ve kain tapunun 100/1 pafta 859 ada, 293 parsel nosunda kayıtlı bulunan taşınmaz/gayrimenkul maldaki bilumum hak ve hisselerimin tamamının Ölümümden Sonra OĞLUM 21377129248 T.C.KİMLİK NUMARALI EGEMEN KESKİN"e kalmasını son arzu ve isteğim olarak vasiyet ediyorum. Ben öldükten sonra diğer yasal mirasçılarımın, yukarıda tapu kayıtları yazılı bulunan taşınmaz/gayrimenkul ile ilgili herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmamalarını ve bu vasiyetnamemim gereklerine aynen uymalarını istiyorum. Bu vasiyetnamemi hiçbir baskı ve etki altında kalmaksızın tamamen kendi isteğim ve irademle yaptığımı beyan ederim." diye sözlerini bitirdi." şeklinde vasiyette bulunduğu görüldü.

Durusma Günü: 12/01/2027 günü saat 10:45'de vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02504614 #ilan.gov.tr