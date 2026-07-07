İ L A N

T.C. HATAY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/37 Esas

DAVALI : İNAYET CENGİZ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamadığından, ön inceleme tensip zaptı ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

ön inceleme tensip zaptı ve ön inceleme duruşma gününün 29/09/2026 günü saat: 10:16'a bırakılmış olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ön inceleme tensip zaptı ve ön inceleme duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.