T.C. AFYONKARAHİSAR 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2025/848 Esas 19/06/2026

Konu : Ön inceleme duruşma günü tebliği hk.

İLAN

DAVALI-RECEP ÖZDEMİR-21283183334

DOSYA NUMARASI: 2025/848 ESAS

Davacı , NESLİHAN ÖZDEMİR ile Davalı , RECEP ÖZDEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli), velayet, nafaka ve tazminat taleplerinin olduğu, buna karşı ilan tarihinden itibaren "HMK139.md. Uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğinizde, karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ve sunmadığınız belgeleri sunmanız, başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamayı yapmanız, bunların verilen süre içinde yapılmaması halinde o delile dayanmaktan vazgeçtiğiniz, ön inceleme duruşmasına gelmediğinizde dosyanın işlemden kaldırılacağı ihtar olunur." hususları ilanen tebliğ olunur. 19/06/2026

Duruşma günü :18/09/2026

Saati : 10:00

Basın No: ILN02503928 #ilan.gov.tr