İ L A N

T.C. KAYSERİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/317 Esas

DAVACILAR : HİKMET ÇAKICI, MEHMET ÇAKICI

DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ

2- MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3- KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TMK'nın 713/4'üncü maddesi gereği, dava konusu Kayseri ili Melikgazi ilçesi Erciyes Mahallesi Kuzeyi 10638 ada, 39-40 parsel, Doğusu 10640 ada 15-16 parsel olan taşınmazın olağanüstü zamanaşımı nedenine dayalı tescil talebi bulunduğundan, koşullarının gerçekleşmediğine dair itiraz var ise Mahkememiz dosyasına bildirilmesi gerektiği, tescil talebine karşı çıkanların ve dava konusu yer üzerinde hak talep edenlerin iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 günlük süre içerisinde Mahkememize başvurmaları gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02503867 #ilan.gov.tr