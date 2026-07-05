T.C. İZMİR 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2026/88

KARAR NO : 2026/134

SANIK : FADİ EL SİRHAN, Hüseyin ve Aliya oğlu, 05/01/2004 SURİYE doğumlu, TC Kimlik No : 98548251596

SUÇU : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 11/12/2025

TEBLİĞ OLUNACAK

EVRAK İÇERİĞİ : Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı

MEVZUU : Hüküm Metni

Mahkememizin 17/02/2026 tarih 2026/88 Esas 2026/134 Karar sayılı ilamı ile sanığın üzerine atılı Resmi Belgede Sahtecilik suçundan eylemine uyan 5237 Sayılı TCK.'nun 37. maddesi gereğince 204/1 maddesine göre suçun işleniş biçimi suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun işlendiği yer ve zaman, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, sanığın kastı, suçun konusunun önemi, sanığın amacı göz önüne alınarak takdiren 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki davranışları göz önünde bulundurularak 5237 Sayılı TCK.'nun 62. maddesi gereğince cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve CMK'nın 231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanığın CMK'nın 231/8 maddesi gereğince 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına, denetim süresinin sanığın kişiliği, sosyal durumu göz önünde bulundurularak takdiren herhangi bir yükümlülük belirlenmeden geçirilmesine, sanığa denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde açıklaması geri bırakılan hükmün açıklanacağının, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği taktirde ise açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin ihtarına (ihtarat tercüman aracılığıyla yapıldı) karar verildiği,

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan aramalara rağmen bulunamadığı gibi kolluk ve diğer kurumlarca yapılan araştırmada da yeni adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat kanunun 29 ve 30. maddeleri gereğince mahkememiz gıyabi hükmünün gazetede, internet haber sitesinde ve elektronik ortamda ilanı yoluyla tebliği,

Aynı kanunun 31.maddesi uyarınca ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 2 hafta tebliğin yapılmış sayılacağı, kararın tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemelerine verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunarak tutanak tutulmasını sağlamak ve hakime onaylatmak sureti ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.03/07/2026

Basın No: ILN02504360 #ilan.gov.tr