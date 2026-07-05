İLAN

ANKARA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/200

Davacılar GÜNAY ŞAKLAR, KAZIM YENİLMEZ, TAHSİN YENİLMEZ, ZEKİ YENİLMEZ aleyhine mahkememizde açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Dava konusu Ankara ili Mamak ilçesi Odabaşı Mahallesinde bulunan bilirkişiler Nusret Kaya, Levent Özmüş ve Orhan Alkaş'ın 17/12/2020 havale tarihli raporunda A1 ile gösterilen 32.910,29 m2, A3 ile gösterilen 34.618,00 m2, A4 ile gösterilen 5.442,44 m2 ve A5 ile gösterilen 5.202,74 m2'nin davalılar adına olan tapu kaydının iptal edilerek davacılar adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talebi ile dava açılmış olup duruşması 20/10/2026 günü saat: 11.05'e bırakılmıştır.

Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak yukarıda yazılı bulunan koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden varsa son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dava dosyasına müracaatta bulunması gerektiği aksi takdirde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacıların iddiasını ispatlaması halinde bahsi geçen taşınmazların davacılar adına tesciline karar verileceği TMK'nun 713 maddesi uyarınca ilan olunur. 08/05/2026

Basın No: ILN02480367 #ilan.gov.tr