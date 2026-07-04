Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/11883 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/11883 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, Kartaltepe Mevkii, 359 ada, 2 parsel sayılı 20.318,01m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli 11 blokbetonarme apartman ve arsası vasıflı taşınmazda 8/3248 arsa paylı 9.blok 5.kat(24) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"'in tamamının A*** Y*** adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile takyidat mevcut olduğu bildirilmiştir. Söz konusu taşınmazın dosyası içerisindeki tapu kaydı ve çapları arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir. Satışa konu taşınmaz; Başakşehir İlçesi, Başakşehir (tapuda İkitelli-2) Mahallesi, Cihangir Sokakta, tapunun 359 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı ve Cihangir Sokaktan 16 dış kapı numarası alan kat mülkiyeti tesisli C16 Blokta 8/3248 arsa paylı 9.blok 5.kat (24) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"'in tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 10 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, merdiven ve sahanlıkları mermer kaplı, katlarında dörder daireli, asansörlü, mahallen C16 blok numarası alan 9.blok 5.katında bulunan (24) bağımsız bölüm numaralı mesken mahallinde yapılan tespite göre antre-hol, mutfak, salon, üçoda, banyo-WC, balkon mahallerinden ibaret net 108,00m2 alana sahiptir. Dairede ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile modüler mutfak dolapları, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiş durumda, PVC doğrama ve ısıcamlı, demir korkuluklu olup çelik giriş kapılıdır. Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkandan istifade edecek konumda yer almakta olup, ulaşım imkanları elverişlidir.

Adresi : Başakşehir (İkitelli-2) Mah., Cihangir Sokak, No:16 5. Kat, İç Kapı No:24 Başakşehir/ İSTANBUL

Ana Taşınmazın Yüzölçümü : 20.318,01 m2

Arsa Payı : 8/3248

İmar Durumu: Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 26.09.2024 tarih, 213574 sayılı imar durum belgesine göre Başak Mahallesi, 359 ada 2 parsele ait imar durumu bilgisi yetkili müdürlüğün veri tabanına işlemiş olduğu mer'i imar planına ait verilerden alınmış olup, bugün itibariyle; 1/1000 ölçekli "19.02.1997 t.t.'li Başakşehir 1. Etap Uygulama İmar Planı" kapsamında Konut Alanında kalmakta olup, E:2.00, H:Serbest'dir.

Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 18.03.2020 tarih ve 70109 sayılı yazısı ile 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8.maddesinde değişiklik yapılmış ve maddenin (b) bendine; "İmar planlarında bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenemeyeceği, sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer'i imar planlarında Yençok:Serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle…" hükmü eklendiği belirtilmiştir. Belirtilen kanun hükümlerince yapılacak olan plan değişiklikleri ve revizyonları yapılmadan, yapı ruhsatı ve ruhsata esas evraklar (imar durumu vb. belgeler) düzenlenememektedir denilmiştir.

Kıymeti : 5.750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 14:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 14:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 14:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 14:51

01/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02503835 #ilan.gov.tr