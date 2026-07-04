T.C. İZMİR

46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2020/515

KARAR NO : 2024/869

SANIK : HASAN ABDULLAH, FUAD ve KİLLİ oğlu, 01/01/1996 HALEP doğumlu, , TC Kimlik No : 99547848992

SUÇ: Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

SUÇ TARİHİ : 29/01/2020

TEBLİĞ OLUNACAK

EVRAK İÇERİĞİ : Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı

MEVZUU : Hüküm Metni

Mahkememizin 09/10/2024 tarih 2020/515 Esas 2024/869 Karar sayılı ilamı ile sanığın üzerine atılı resmi belge düzenlenmesinde yalan beyan suçundan eylemine uyan 5237 Sayılı TCK.'nun 206/1 maddesine göresuçun işleniş biçimi suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun işlendiği yer ve zaman, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, sanığın kastı, suçun konusunun önemi, sanığın amacı göz önüne alınarak takdiren4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5237 Sayılı TCK.'nun 62. maddesi gereğince cezasından takdiren1/6oranında indirim yapılarak sanığın 3 ay 10 gün hapiscezası ile cezalandırılmasına, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunmadığı, suçun niteliği gereği tazmini gerektirir maddi bir zarar bulunmadığı, sanığın kişiliği ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkemede kanaat oluştuğundan sanığın da rızası dikkate alınarak CMK'nın 231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanığın CMK'nın 231/8 maddesi gereğince 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına, denetim süresinin sanığın kişiliği, sosyal durumu göz önünde bulundurularak takdiren herhangi bir yükümlülük belirlenmeden geçirilmesine sanığa denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde açıklaması geri bırakılan hükmün açıklanacağının, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği taktirde ise açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin ihtarına (ihtarat yapıldı) karar verildiği,

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan aramalara rağmen bulunamadığı gibi kolluk ve diğer kurumlarca yapılan araştırmada da yeni adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat kanunun 29 ve 30. maddeleri gereğince mahkememiz gıyabi hükmünün gazetede, internet haber sitesinde ve elektronik ortamda ilanı yoluyla tebliği,Aynı kanunun 31.maddesi uyarınca ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 2 haftatebliğin yapılmış sayılacağı, kararın tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemelerine verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunarak tutanak tutulmasını sağlamak ve hakime onaylatmak sureti ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.03/07/2026

Basın No: ILN02504363 #ilan.gov.tr