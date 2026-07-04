T.C. İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2025/109

KARAR NO: 2026/149

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan sanık ŞENOL YÖNEY hakkında yukarıda esas ve karar numarası yazılı karar uyarınca sanık hakkında 6136 Sayılı Kanunun 13/1 maddesi gereğince neticeten 1 YIL HAPİS ve 600,00-TL ADLİ PARA CEZASIİLE CEZALANDIRILMASINA, kararv erildiği, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığı, gerekçeli karar ve İstinaf Başvuru Dilekçesinin tebliğ edilemediği, dosyanın daha fazla sürüncemede kalmaması için ilan yapılmasına karar verilmiş olduğundan,

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi uyarınca hükmünYURT GENELİİLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE ve BASIN İLAN KURUMUİLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİGİNE

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur. 03.07.2026

Basın No: ILN02503652 #ilan.gov.tr