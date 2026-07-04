T.C. GAZİOSMANPAŞA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/882 Esas

KARAR NO : 2025/375

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/06/2025 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesince yargılama neticesinde hakkında beraat kararı verilen Bayram ve İsminaz kızı, 08/12/1976 doğumlu, Iğdır, Karakoyunlu, Karakoyunlu Merkez mah/köy nüfusuna kayıtlı AZER YAŞAR tüm aramalara rağmen bulunamamış tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 10.04.2026

Basın No: ILN02503543 #ilan.gov.tr