T.C.BÜYÜKÇEKMECE 7. SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.BÜYÜKÇEKMECE 7. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, Kavaklı Mah. 203 Parsel, E Blok, Bodrum-Zemin-1 Kat, 7 Nolu, Tripleks Mesken niteliğindeki villanın tamamı olup, taşınmaz Ayçiçeği Villaları sitesi Marmara caddesinden girişli olup, cadde ve marmara deniz arasında konumlu, tamamı 75 adet bağımsız bölümden ibaret olup, satışa konu taşınmaz E Blok 7 bağımsız bölüm numaralı tripleks villa mahallinde 156G dış kapı numarasında kayıtlı, taşınmaz bodrum kat+zemin kat+1 normal kattan ibaret olup, 35 yılı geçkin ömre sahip, elektrik, sıhhı tesisat, ve doğal tesisatları mevcuttur.

Adresi : Beylikdüzü Sahil Mah. Marmara Cad No:156G Beylikdüzü/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 250,65 m2

Arsa Payı : 50/3840

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar planında emsal:0.40, h:6.50 irtifalı konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 18.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 1-Tapu kaydındaki gibidir. 2-TEK lehine 99 yıllığı 1 TL'den kira şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 12:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 12:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 12:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 12:17

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, Yakuplu Mah. 712 ada, 2 parsel, D Blok, 7.normal kat, 15 nolu bağımsız bölümün bulunduğu bina 7 katlı, 2.sınıf malzemeve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş, daire plan itibaryıl antre, salon, mutfak, üç oda, banyo-WC ve balkondan ibarettir.

Adresi : Marmara Mah. 105.Sokak No:1D, D Blok, 7.Kat D:15 Beylikdüzü/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 75,18 m2

Arsa Payı : 30/2400

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Yakuplu Revizyon Uygulama İmar Planında T Rumuzu ile işaretli konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 13:34

02/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02503010 #ilan.gov.tr