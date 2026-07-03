T.C.

VAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/202 Esas

Kamulaştırma İlanı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer : 2026/154Esas : Van Edremit Köprüler Mahallesi 163 Ada 92 Parsel

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