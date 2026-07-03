T.C.
VAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
VAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/202 Esas
Kamulaştırma İlanı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer : 2026/154Esas : Van Edremit Köprüler Mahallesi 163 Ada 92 Parsel
Basın No: ILN02502731 #ilan.gov.tr