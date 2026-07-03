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T.C. SARUHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SARUHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/328 Esas 01.07.2026
Konu : müzekkere
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SEVİN AYDIN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 01.07.2026GAİP TC KİMLİK NO : 12484524910
ADI SOYADI : SEVİN AYDIN
BABA ADI : İSMET
ANA ADI : HAYRİYE
DOĞUM TARİHİ : 11/06/1963
DOĞUM YERİ : ELEŞKİRT
İKAMETGAH ADRESİ :
Basın No: ILN02502704 #ilan.gov.tr