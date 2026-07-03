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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 5. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/709 Esas

DAVALILAR : 1- FERAS AHMAD

2- SAMİRA AHMET Kanarya Mah. Florya Cad. No: 17/2 İç Kapı No: 9Küçükçekmece /İstanbulKüçükçekmece/ İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine karşıtebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız(HMK 122,127, 128), sunmak istediğiniz tüm delil ve belgelerin asıllarıyla birlikte dilekçeye eklenerek mahkememize sunulması veya başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın cevap dilekçesinde gösterilmesi gerektiği,

Durusma Günü: 15/09/2026 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02502603 #ilan.gov.tr