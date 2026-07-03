T.C.

ERZURUM

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2026/81 Esas 22/05/2026

İLAN

Erzurum Merkez Yerlisu Mah. Sınırları içerisinde kalıp, kuzeyinde Arıbahçe Mah. 1066 parsel batısında Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Yerlisu Mahallesi, 195 Parsel; doğusunda dere ve ötesinde 196 parsel ile çevrili taşınmaz aslen Arıbahçe Mahallesi 1066 parseldeki davacı İbrahim SARI'ya ait çayırın parçası olduğu halde kadastro sırasında Yerlisu Mahallesi sınırları içerisinde kaldığı için kadastro harici olarak bırakıldığı iddiasıyla açılan tapu tescil davasında, taşınmazın davacının zilyetliğindebulunduğu ve davacı tarafın 20 yıldan beri hakimiyetinde olduğu, arazinin belediye, hazine yada üçüncü kişilerle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı, zilyetlikle iktisap koşullarının gerçekleşmediği hususunda itirazda bulunanların veya taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2026/81 Esas sayılı dosyasına başvurmaları TMK'nun 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02502856 #ilan.gov.tr