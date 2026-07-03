T.C. DİDİM SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

DİDİM (YENİHİSAR)

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2026/17 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Aydın İli Didim ilçesi Fevzipaşa mah.3102 Ada 1 Parsel 14 bağımsız bölüm nolu Fevzipaşa mah. Kings Villaları79.sokak Dış Kapı No:5 İç Kapı No:14 adresine konumlu taşınmazdır.Belediyeden yapılan incelemede taşınmazın 29.03.2002 tarihli 1/1000'lik koruma amaçlıimar planında Taks:0.20 Kaks:0.40 2 katimar yoğunluğundaA-3 ayrık nizam iki katlı konut alanı içinde olup,26.12.2006 tarihli 1036 sayılı Yapı Ruhsatı 14.12.2011 tarihli627 sayılı yapı kullanım izin belgesi olduğu görülmüştür. 15 yıllık yapıdır. Taşınmaz 5.407.21m2 yüzölçümüne sahip, 17 adet bağımsız bölüm bulunan Kings Villaları isimli sitede, zemin+1. kat oluşan 2 katlı 1/17arsa paylı Dubleks meskendir. Mahallinde dışarıdan yapılan tespitte; taşınmazın giriş kapısı çelik kapı, tüm pencere balkon ve teras kapıları pvc doğramadan, dış cephesi; dış cephe boyası ile boyalı, balkon ve teras korkulukları döküm alçı parmaklık olarak imal edildiği, taşınmazın dış cephe boya ve sıvalarında dökülmeler olduğugörülmüştür. Konum itibariyle; ana arter Aydın Didim karayoluna 1km, Akbük sahil kıyı şeridine4,25km,Didim ilçe merkezine ise 13km mesafededir. Taşınmaz müstakil yapıların bulunduğu gelişmeye açık, yapılaşmanın yoğun olmadığıbir bölgedir. Mimari projesine göre; Zemin katında, 1 salonaçık mutfak, 1 wc, 2 bahçe teras alanı , 1 yatak odası,1 antre,olmak üzere toplam brüt 60m2 alandan, Birinci katında, 3 yatak odası, 1 giyinme odası, 1 antre,1 banyo wc,1 ebeveyn banyo, 2 balkon alanı olmak üzere toplam brüt 75m2 ,Çatıkatında,2 piyes alanı,2 teras toplam brüt 10m2 alandan zemin+1. Kat +çatı katı olmak üzere toplam Brüt alanı 150m2 lik alandan oluşmaktadır. Ulaşım özel araçlarla kolaylıkla sağlanmaktadır. Taşınmaz civarında, Yeni Duygu Sitesi, Doğa Sitesi gibi yoğun olmayan satışa konu benzer siteler ve zeytin tarımının yapıldığı bahçeler bulunmaktadır. Belediye hizmetlerinden kısmen yararlanabilmektedir. Taşınmaz kapalı olduğundan içerisine girilememiş olup,katılımcıların bu durumu göz önüne almaları ile diğer ayrıntılar kıymet taktiri raporunda mevcuttur. Bakılması.

Yüzölçümü : 5.407,21 m2

Arsa Payı : 1/17

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 7.085.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: ---

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02502993 #ilan.gov.tr