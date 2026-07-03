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KALKANDERE

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/226 Esas

KARAR NO : 2025/97

Tüm aramalara rağmen bulunup kendisine tebligat yapılamayan davalılardan 412*****164 TC kimlik numaralı Mehmet BALCI'ya Mahkememiz hükmünün İLANEN tebliğ edilmesine karar verilmiş olup ilanın neşredildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.

Mahkememizin25/06/2026 tarih 2017/226 Esas 2025/97sayılı karar ile;

HÜKÜM :

Gerekçesi Açıklandığı Üzere;

Davanın KABULÜ ile;

1-)İkizdere Noterliği' nin 05/08/2008 Tarih ve 345 Yevmiye numaralı VASİYETNAMENİN TENFİZİNE,

A)Rize ili İkizdere ilçesi Ilıca köyü 254 ada 14 parsel sayılı taşınmazın miras bırakan Emine ÖZTÜRK'ün1/2hissesinin TAPU KAYDININ İPTALİ ile miras bırakan Emine ÖZTÜRK'ün1/2hissesinin tamamını davacı TÜRK EĞİTİM VAKFIadına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

B)Müteveffa Recep oğlu Ali ÖZTÜRK'den miras bırakan Emine ÖZTÜRK'e intikal eden Rize ili İkizdere ilçesi Ilıca köyü 254 ada 14 parsel, 272 ada 2 parsel, 109 ada 14 parsel, 133 ada 8 parsel, 133 ada 1 parseldeki miras bırakan Emine ÖZTÜRK'ün adına kayıtlı hisselerinin TAPU KAYDININ İPTALİ ilemiras bırakan Emine ÖZTÜRK'ün hissesinindavacıTÜRK EĞİTİM VAKFIadına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

2-)Karar kesinleştiğinde kararın bir örneğinin ilgili Tapu Müdürlüğünegönderilmesine,

3-)Karar kesinleştiğinde dava konusu vasiyetnameye ilişkin taşınmazlar üzerine mahkememizce konulan ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına,

3-)Harçlar Kanununa göre alınması gereken 11.041,22 TL karar ve ilam harcının başlangıçtapeşin alınan 24,30 TL ve 395,18 TL ıslah harcının toplamı olan419,48 TL denmahsubu ile bakiye kalan 10.621,74 TL' nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye irad kaydına,

4-)Davacı tarafından başta yatırılan 24,30 TL peşin harç ve 395,18 TL ıslah harcı toplamı olan419,48 TL 'nindavalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

5-)Davacılar tarafından yapılmış olan 7.216,85 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

6-) Davacı kendisinivekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan 2025 AAÜT uyarınca Nispi olarak hesaplanan 30,000,00 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

7-)Davalılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerilerine bırakılmasına,

8-)Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğine yatırana iadesine

9-)Karar kesinleştiğinde dava dosyamız arasına alınan Kalkandere Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/115 Esas sayılı dava dosyasının fiziki olarak mahkemesine iadesine,

Dair Davacı Vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24/06/2026

Basın No: ILN02501854 #ilan.gov.tr