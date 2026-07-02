Örnek No:55*

T.C. VİRANŞEHİR İCRA DAİRESİ

2025/1599 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1599 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Şanlıurfa İl, Viranşehir İlçe, GÜRPINAR Mahalle/Köy, - Mevkii, 135 Ada, 2 Parselde bulunan TARLA vasıflı taşınmazın satışına ilişkindir.

Adresi : Şanlıurfa İli Vranşehr İlçesi Gürpınar Kırsal Mahallesi 135 Ada 3 Parselde Bulunan Tarla Vasıflı Taşınmaz Viranşehir / ŞANLIURFA

Yüzölçümü : 228.066,92 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Taşınmazın belediye hizmetlerinden faydalanmadığı ve nâzım imar planı dışında olduğu belirtilmektedir.

Kıymeti : 6.842.076,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından konulan ''3083/6 MD. GÖRE KISIRLANMA BELİRTMESİ TESİSİ'' diye beyan vardır.

Diğer : Şanlıurfa Kadstro Müdürlüğü tarafından konulan '' BÜYÜK OVA KORUMA ALANI'' diye beyan vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 14:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 14:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 14:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 14:28

25/06/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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