İ L A N

T.C. OLTU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/102 Esas

Mahkememizin 2025/102 esas sayılı dosyasında, davacı KGM'nin dava dilekçesinde, Erzurum ili, Narman ilçesi Tuzla mah. 102 ada 389 parsel ve aynı ada 399 parsel sayılı taşınmazlarda kamulaştırma değerinin tespitinin talep edildiği, 17/02/2025 tarihli tensip ve devamında keşif yapıldığı, bilirkişi raporunda, dava konusu taşınmazın 102 ada 389 parsel 53,16 m² sayılı taşınmazın değerinin 5.249,30 TL olarak tespit edildiği, diğer taşınmaz olan 102 ada 399 tarihli tensip ve devamında keşfi yapılan 357,39 m² yüzölçümlü taşınmazın değerinin 49.163,65 TL olduğu, toplam kamulaştırma bedelinin 54.412,95 TL olarak tespit edildiği, tekrar ek rapor alındığı, ek rapora göre taşınmazların 3. Sınıf tarım arazisi olduğu, münavebeye patates, buğday ve fiğ bitkilerinin esas alındığı, taşınmazların yerleşim yerine ve karayoluna olan konumu dikkate alınarak %30 oranında objektif değer artışı uygulandığı bu duruma göre ise her bir taraf yönünden hisse payına düşen bedelin 11.807,46 TL olduğu, toplam bedelin 59.037,28 TL olduğu, duruşmasının 09/09/2026 Oltu Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda saat 11:15'te yapılacağı,

Bilirkişi raporlarına karşı iş bu ilan tarihinden 7 gün sonrasında başlamak üzere 15 günlük süre içerisinde itirazda bulunabileceği, ayrıca bilirkişi raporuna cevap verebileceği, raporda eksik gördüğünüz hususların bilirkişiye tamamlattırılmasını, belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkememizden HMK'nın 281/1'nci maddesi uyarınca talep edebileceğiniz, aksi takdirde bilirkişi raporuna itiraz hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu davalı Arif DEMİRCİ, Deniz DEMİRCİ, Gökhan DEMİRCİ, Sancak DEMİRCİ ve Savaş DEMİRCİ'ye,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02501851 #ilan.gov.tr