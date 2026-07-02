T.C. İSTANBUL 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2025/290 Esas

KARAR NO : 2026/261

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 31/03/2026 tarihli ilamı ile Sanık hakkında HÜKÜMLERİN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA (H.A.G.B) kararı verilmiştir. HÜKÜMLERİN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA kararı Sanık GULNARA OLZHOBAEVA' ya (Rustam ve Chynara kızı 1999 Kırgıziztan Doğ.) tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 01/07/2026

Basın No: ILN02501719 #ilan.gov.tr