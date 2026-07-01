Örnek No:55*

T.C.

TAVAS

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 nolu taşınmazın özellikleri:

Denizli İl, Tavas İlçe, PINARLIK Mahalle/Köy, 165 Ada, 39 Parsel, 57.319,75 m2 ,

Kıymeti : 9.171.000,00 TL,

KDV Oranı : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 10:44

Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 10:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 10:44

Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 10:44



2 nolu taşınmazın özellikleri:

Denizli İl, Tavas İlçe, PINARLIK Mahalle/Köy, 167 Ada, 21 Parsel, 2.972,28 m2,

Kıymeti : 5.366.000,00 TL,

KDV Oranı : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 11:44

Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 11:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 11:44

Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 11:44

3 nolu taşınmazın özellikleri:

Denizli İl, Tavas İlçe, PINARLIK Mahalle/Köy, 167 Ada, 15 Parsel,4.945,08 m2,

Kıymeti : 11.796.000,00 TL,

KDV Oranı : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 14:59

Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 14:59

Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 14:59

27/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02500981 #ilan.gov.tr