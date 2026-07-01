Örnek No:55*

T.C.

MANİSA

İCRA DAİRESİ

2025/26472 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/26472 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, Yenimahalle Mahalle, 2104 Ada, 13 Parsel, B Blok, 4. Kat 29 Nolu bağımsız bölüm...

Adresi : Yenimahalle Mah, 2334 Sokak, No:17, B Blok, 4. Kat, Daire 29 Yunusemre/Manisa Yunusemre / MANİSA

Yüzölçümü : 202 m2

Arsa Payı : 320440/15459840

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 14:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 14:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 14:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 14:02

30/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02501253 #ilan.gov.tr