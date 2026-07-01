T.C.

KOCAELİ

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .51638699-2025/276-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan mahkememizin 08/01/2026 tarih 2025/276 esas ve 2026/8 sayılı kararı ile 5237 Sayılı TCK 314/2, 221/4-son, 62/1, 53/1, 58/9, 3713 Sayılı Yasa 5/1 maddeleri gereğince 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair temyiz yasa yolu açık olmak üzere hakkında karar verilen Ali ve Ammune oğlu 01/01/2005 Suriye doğumlu RIDVAN HAMZA ALİ tüm aramalara rağmen bulunamamış yokluğunda verilen mahkememize ait gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebliğat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Anılan karar özetinin 7201 Sayılı Tebliğat Kanunun 31.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 30.06.2026

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