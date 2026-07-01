Örnek No:54*

T.C. KOCAALİ İCRA DAİRESİ

2025/336 TLMT.



TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/336 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.032.480,00 1 Taşıt 34end32 Plakalı , 2015 Model , VOLKSWAGEN Marka , 3CC Tipli , CTH220520 Motor No'lu , WVWZZZ3CZFE827 ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 11:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 11:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 11:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 11:17

30/06/2026 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN02501386 #ilan.gov.tr