Örnek No:54*
T.C. KOCAALİ İCRA DAİRESİ
2025/336 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/336 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.032.480,00
|1
|Taşıt
|34end32 Plakalı , 2015 Model , VOLKSWAGEN Marka , 3CC Tipli , CTH220520 Motor No'lu , WVWZZZ3CZFE827 ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 11:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 11:17
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 11:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 11:17
30/06/2026 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02501386 #ilan.gov.tr