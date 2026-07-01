Örnek No:54*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

5. İCRA DAİRESİ

2025/22809 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/22809 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.450.000,00 1 Taşıt Marka: Skoda Model:Superb Model Yılı:2016 Plaka:22AER387 Yakıt:Dizel Vites:Otomatik Km:197421 Şasi No:TMBAG6NP3G7050840 Renk:Gri DCX106349 Motor No'lu , .., ... Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 14:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 14:14 30/06/2026 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN02500801 #ilan.gov.tr