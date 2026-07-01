İ L A N

T.C. BAFRA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/97

Davacı , KADİR GÜNGÖR ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Davacı Kadir Güngör dava konusu Samsun ili Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi (Enlem:41,6684 ve Boylam: 35,9978) tescil harici bırakılan taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2025/97 Esas sayılı dosyalarına müracaat etmeleri TMK. 713 Md. 4-5 Fıkraları gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02501378 #ilan.gov.tr