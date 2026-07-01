T.C.

ADANA

11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/442 Esas 26.06.2026

Konu : Monika Örnek Hk.

İLAN

Davacı , T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile

Davalılar , ABDULAZİZ ERZİK, AHMET ÇİÇEK, AHMET ERDAL, ALEV BUDAK, AYDIN ÜNVER, BARIŞ KARATEPE, BAYAZIT BÖRKLÜOĞLU, BEYBİN MOLLAOĞLU, BEYZA BAYRAM, BİRKAN BUDAK, BİRSEN HAYES, BÜLENT ÇELİK, ÇETİN FİDAN, DURAN TUĞRA YÜCEL, EDA ÇAPANOĞLU, ERDİNÇ ALCAN, ERSİN OKUTANSOY, FADİME GÜRHAN, FATMA DONBALOĞLU, FATMA İŞLET, FURKAN BAYRAM, GÖKHAN BAYRAM, GÜLAY YAHŞİ, GÜLER AHMET, HASAN AKALIN, HASAN ÖNAY, HÜSEYİN İŞLET, HÜSNA BOZKURT, İBRAHİM HALİL TURGUT, KEMAL ARDA UĞURBEKLER, MONİKA ÖRNEK, MURAT ALP, MUSA OKTAY, NEBAHAT BALDEMİR, NEVRUZ DİLSİZ, NURAN OKUTANSOY, NURETTİN BALDEMİR, ÖMER TOSUN, RAMİZ BAYRAM, SABRİYE EFE, SAKİNE ALP, SEMİHA ASLAN, SERDAR EFE, SEREN UĞURBEKLER, SUAT EFE, ŞAMMAS YILMAN, ŞEMSİNUR UĞURBEKLER, TAMER DAYAN, TÜLİN AGAÇA, TÜLÜN PAN, TÜNCAY DAYAN, YAVUZ SELİM ADIYAMAN, ZEHRA BUDAK, ZELİHA KAYA, ZÜBEYDE BAYRAM arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davalı Monika ÖRNEK (TC Kimlik No:15922230510)'in mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresine davetiye çıkartılmışsa da tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, tebligata yarar adresi tespit edilememiş olup adına çıkartılacak davetiyenin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Bilirkişi raporunda özetle; Dava konusu Adana ili, Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesi, 16028 Ada, 4 Parsel sayılı taşınmazın toplam kamulaştırma bedeli 50.509.044,09 TL, acele kamulaştırma bedeli 37.116.748,70 TL olmak üzere fark bedeli 13.392.295,39 TL olarak tespit edilmiş olup,

"7201 sayılı tebligat kanununun 28, 29 ve 31 maddeleri gereğince ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ayrıca HMK'nın 127. Maddesi gereğince bilirkişi tebliğinden itibaren 2 hafta içinde bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinin verilmesi ihtar ve tebliğ olunur." tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Davalı Monika ÖRNEK'in duruşmasının bırakıldığı 22/09/2026 günü saat 10:40 da mahkemeye bizzat gelmesi veya kendisini temsilen bir vekil göndermesi aksi halde hakkındaki davanın gıyabında görüleceğinin bilinmesi tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02500680 #ilan.gov.tr