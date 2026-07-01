ANKARA 17.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ

ESAS NO : 2025/181

KARAR NO : 2026/54

Suç tarihi Olan: 25/06/2024 tarihinde Hakaret suçundan sanık Gökhan Kaya 'nın eylemine uyan;

-Kadına Karşı Tehidit suçundan sanık Gökhan Kaya'nın cezalandırılması için açılan kamu davasında sanığın üzerine atılı suçtan CMK.nun 223/2-e.maddesi uyarınca Beraatine karar verilmiştir.

Gerekceli Karar ile Katılan Münevver Kaya vekili Av.İbrahim Or'a ait 29/01/2026 tarihli istinaf talep dilekçesi tebliği için Sanık Gökhan Kaya'nın dosyada mevcut tüm adreslerine yapılan tebligatların bila-tebliği döndüğü adreslerden araştırılmasına rağmen tebliği mümkün olmamıştır.

İş bu karar özetinin ilanen tebliğine,ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı,2 hafta süre içinde İstinaf talebinde bulunulabileceği, ilan masrafının sanıkdan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 30/06/2026

Basın No: ILN02501388 #ilan.gov.tr