Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

16. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, KIZILÇULLU Mahalle/Köy, 587 Ada, 67 Parselde kayıtlı kargir ev Zemin kat (No: 18)91 m² + 1 ve 2. kat (No:18/A) 60 m², tapuda 220,25 m2 yüzölçümü, Kızılçullu Mah. No Buca / İZMİR adresinde bulunur.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Güven Mahallesi 398 Sokak No :18 – 18/A Buca - İzmir adresindeki binaların bulunduğu yerdedir. 398 Sokaktan sağlanan avlu girişine göre solda 18/A kapı numaralı 2 katlı eski yapı ve bunun bitişiğinde (avlu girişine göre sağda) 18 kapı numaralı 2 katlı yapı bulunmaktadır. 18/A kapı numaralı bina (29.50 m2 x 2 =) 59 m2 brüt alanlıdır. 18 kapı numaralı bina (32 m2 + 60 m2 = ) 92 m2 brüt alanlıdır.

Zemin kattan girişi sağlanan mesken; 18/A kapı numaralı 2 katlı bina ile 18 nolu binanın zemin katının birleşiminden ibaret olup 91 m2 brüt alanlıdır. Yerleri karo taşı döşeli, kapı ve pencere doğramaları ahşaptır. Mutfakta tezgah, banyoda klozet - lavabo ve duş başlıklı çeşmesi bulunmaktadır. İçeriden merdivenle ulaşılan üst katın boş olduğu, kullanılmadığı gözlenmiştir. Zemin ve tavan döşemesi ahşaptır.

1. kattan girişi sağlanan mesken; 18 nolu binanın 1. Katından ibaret olup 60 m2 brüt alanlıdır. Giriş holü, salon, mutfak, banyo ve kiler hacimlerinden ibarettir. Yerler seramik döşelidir. Pencereler pvc ve ahşap doğrama - önleri demir korunaklıdır. İç kapılar ahşap doğrama, giriş kapısı demir doğramadır. Mutfakta mermerit tezgah üzerinde ve altında mutfak dolapları vardır. Banyoda klozet - lavabo ve duş başlıklı çeşmesi bulunmaktadır. Satış konusu taşınmaz merkezi konuma sahip olan ve toplu taşıma araçlarının güzergahı olan Menderes Caddesine yaklaşık 120 m., Onat Caddesine 250 m., Aydın Hatboyu Caddesine 275 m. direk uzaklıktadır. Vali Rahmi Bey İlkokulu, Buca Kız İmam Hatip Lisesi, Buca 24 no lu Şirinyer Aile Sağlığı Merkezi taşınmaza yakın yada kolay ulaşılabilir konumda yerlerdir. Taşınmazın ulaşım ve taşıma imkanları iyi durumdadır. Menderes Caddesi üzerinde zemin katların dükkan / işyeri, restoran - kafe - banka şubesi - dükkan - eczane vb amaçlı ticari işletmelerce kullanıldığı görülmüş olup taşınmazın günübirlik ihtiyaçların kolaylıkla karşılanabileceği bölgede yer aldığı, eğitim, sağlık, sosyo - kültürel alanlara kolay ulaşılabilir konumda olduğu tespit edilmiştir.

İmar Durumu :Buca Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün 17.09.2025 tarihli imar durumu yazısı ile; taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kısmen yolda, kısmen de yeşil alanda kalmakta olup ilgili imar uygulamalarına tabi olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 15.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Şerh vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 10:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02499955 #ilan.gov.tr