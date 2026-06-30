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T.C. İstanbul Anadolu 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/404 Esas

DAVACI : MALİYE HAZİNESİ

DAVALI : İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU

Davacı Maliye Hazinesi ile davalı İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasında verilen ara karar gereğince;

Mahkemenizce dava dilekçesinde gaipliğine karar verilen kişiler tanınmadığından bahisle tebligat yapılmamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili 17/10/2024 tarihli dava dilekçesinde özetle; Dava konusu İstanbul İli Üsküdar İlçesi Toygar Hamza Mahallesi 241 ada 61 parsel sayılı 79,32 metre kare sayılı taşınmazın 48/288 hisse maliki Emine Kadriye ve 16/288 hisse maliki Neşet ve 16/228 hisse maliki Muammere'nin kim ve nerede olduğu tespit edilemediğinden Üsküdar 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 25/11/2004 tarih ve 2004/942 Esas 2004/1035 Karar sayılı ilamı ile Üsküdar 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 10/11/2009 tarih 2009/537 Esas 2009/923 Karar sayılı ilamı ile kayyım tayin edildiğini, Üsküdar 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2008/450 Esas sayılı dosyasından açılan ortaklığın giderilmesi davası neticesinde ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiği bahse konu taşınmaz İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunca 28/07/2023 tarihinde toplam 8.201.000,00 TL bedelle satıldığını ve kayyımlıkça idare edilen Emine Kadriye hissesine isabet eden 1.305.881,43 TL, Neşet hissesine isabet eden 435.293,79 TL, ve Muammere'nin hissesine isabet eden 435.293,79 TL olmak üzere toplam 2.176.469,01 TL 27/02/2024 tarihinde Kayyım hesaplarına aktarıldığını söz konusu bede T. Vakıflar Bankası Cağaloğlu Şubesinin 180455004 nolu vadeli mevduat hesabında bloke edildiğini, taşınmazın 10 yıllık kayyımla idare süresinin dolduğu tespit edildiği, adı geçen şahısların gaipliği ve taşınmazın satışı neticesinde adı geçenlerin hissesine düşen ve kayyım hesaplarına bloke edilen bedelin Hazineye irat kaydını talep ve dava etmiştir.

Duruşma günü 24/09/2026 günü saat 11:10'a bırakılmıştır.

6100 Sayılı HMK'nın 122. maddesi gereğince 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, bütün delillerinizi cevap dilekçeniz ile birlikte bildirmeniz, elinizde bulunan delilleri dilekçenize eklemeniz, başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için bunların bulunabilmesini sağlayan bilgileri bildirmeniz ve gerekli masrafları gider avansı olarak yatırmanız gerektiği hususu İLANEN İHTAR VE TEBLİĞ OLUNUR. 17/06/2026

Basın No: ILN02499918 #ilan.gov.tr