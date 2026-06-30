T.C.

İSTANBUL

27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO :2025/119

KARAR NO :2026/314

SANIK :HAMADA ER RAHMOUNI, Hattus ve Mıruh oğlu, 20/05/1982 Fas doğumlu, Fas vatandaşı, Aksaray mahallesi, Koçibey Sokak, No:14 Fatih/ İstanbul adresinde oturur. YKN: 98494171924

SUÇ :Zincirleme şekilde, bina veya eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlığa teşebbüs

SUÇ TARİHİ :29/01/2025

SUÇ YERİ :İSTANBUL

KARAR TARİHİ :07/05/2026

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Zincirleme şekilde, bina veya eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlığa teşebbüs suçundan TCK'nın 142/2-h maddesi gereğince HÜKMÜN AÇILANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren 2 hafta içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.29.06.2026

Basın No: ILN02499962 #ilan.gov.tr