T.C.

BAKIRKÖY

9. AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2026/114 Esas 18.06.2026

İLANEN TEBLİĞ

Bakırköy 9. Aile Mahkemesi,

Davalı, ABDÜLHADİ ALİMYAR, Mehmet Alim oğlu, 1956 doğumlu, 541....800 TC kimlik numaralı, Yakuplu Mah. 26. Sok. No:4 D:6 Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde iken ikametgahı halen meçhul,

Davalı HADISA ALAWI, Sayed Mohammad Tayeb kızı, 1991 doğumlu, Afganistan uyruklu, Bahçelievler Mah. Çayır Sok. 11/13 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde iken ikametgahı halen meçhul,

Davacı ZUHRE ALİMYAR tarafından davalılar, ABDÜLHADİ ALİMYAR, HADISA ALAWI, aleyhine mahkememize açılan tapu iptali ve tescil davasının açık yargılaması sırasında davalılara tahkikata geçildiğine ilişkin duruşma günün ilanen tebliğine, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren "Tahkikata geçildiğinden belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz ve geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususu ve yargılamanın yargılamanın 15/10/2026 günü saat 09:50'ye bırakılmasına karar verildiği"nin adresi meçhul olan davalılar Abdülhadi ALİMYAR, Hadısa ALAWI'ya ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02499999 #ilan.gov.tr