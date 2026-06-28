İ L A N

T.C. MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/905 Esas

MURİS. BEŞİR AKÇAKOCA. 43060778960 Abdülkadir ve Hadra oğlu 01/01/1950 doğumlu Mardin ili Artuklu ilçesi Diyarbakırkapı mahallesi nüfusuna kayıtlı.

Mardin Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 19/09/2023 tarih ve 2023/905 Esas, 2023/1054 Karar sayılı ilamı ile yukarıda ismi yazılı murisin evvelce verilen terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi kararının İ.İ.K. 254 maddesi gereğince kapatılmasına karar verilmiştir. İ.İ.K. 166. Maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.

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