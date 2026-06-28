T.C.

HENDEK

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememiz 12/05/2026 tarih, 2025/209 Esas ve 2026/226 Karar sayılı dosyada müşteki Necah ve Suad kızı 01/04/1997 doğumlu Ola Aliismail ile sanık Riyad ve Hadice oğlu 01/01/1992 doğumlu Ammar Alsüleyman arasında meydana gelen Basit Yaralama eylemine ilişkin yapılan yargılama sonucunda, aşamalarda yakalama yoluyla savunması alınan sanığın ifadesinde beyan etmiş olduğu adresine çıkartılan tebligatın bila ikmal edilmesi üzerine sanığın sistemde mernis kaydı da bulunmadığı, aynı şekilde müştekinin de beyan etmiş olduğu adrese çıkartılan tebligatın iade edildiği, yapılan adres araştırması ve yurtdışı giriş çıkış kayıtlarında sanığın 20/06/2025, müştekisinin ise 28/06/2025 tarihi itibariyle Gaziantep Karkamış Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'den çıkış yaptıklarının, müşteki ve sanık hakkında yapılan adres araştırmasında çevresinde tanınmadığının tespit edilmemesi üzerine mahkememizce tebliğ imkansızlığı oluşmuş olduğundan sanık ve müşteki yönünden ilanen tebliğ yapılma zorunluluğu doğmuştur.

''1-Sanık Ammar ELSÜLEYMAN'ın, müşteki Ola ALİSMAİL'e yönelik kasten yaralama suçunu işlediği yapılan yargılama sonucunda sabit olmakla suç tarihinde TCK'nın 7/2 maddesi uyarınca lehine olan TCK 86/2-2.cümle maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı,sanığın suç kastının yoğunluğu, güttüğü saik ve amaçları nazara alınarak takdiren 180 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığın eylemini eşine karşı işlediği sabit kabul edilerek cezasında TCK'nun 86/3-a maddesi uyarınca 1/2 oranında artırım yapılarak sanığın 270 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak sanığın cezası TCK nın 62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 225 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-Sanığa verilen 225 gün Adli Para Cezasının tam gün karşılığı sanığın ekonomik ve sosyal durumu ve suçun işlenmesindeki özellikler gözönüne alınarak TCK nın 52/2 maddesi gereğince Takdiren 100TL(225*100)den sanığın NETİCETEN 22.500 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın verilen Adli Para Cezasının 1'er ay ara ile 4 eşit taksitte ödemesine, taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edilebileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilebileceği hususunun ihtarına (kararın tebliği ile ihtarına),

5-Sanık hakkında adli para cezası verildiğinden hakkında TCK 51. ve 53. maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA

6-Sanığın adli sicil kaydında sabıkasının bulunmaması ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılmış olması nedeniyle, koşulları oluştuğundan, CMK'nun 231/5. maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Sanığın CMK'nın 231/8 maddesi gereği BEŞ (5) YIL süreyle denetimli serbestlik tedbirine tâbi tutulmasına, CMK 231/8-c maddesi gereği, takdiren bir yükümlülük yüklenmesine yer olmadığına; CMK'nın 231/10 maddesi gereği denetimli serbestlik süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesine karar verileceğinin, aksi halde CMK'nın 231/11 maddesi gereği geri bırakılan hükmün açıklanacağının Sanığa ihtarına (kararın tebliğinin ihtar sayılmasına)'' dair karar verilmiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 31 maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra sanığa tebligatın yapılmış sayılmasına,

Verilen karara gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve tutanağa geçilmek suretiyle, Ceza evinde bulunan sanık için ise; 5271 sayılı CMK'nın 263/1. maddesi uyarınca, bulunduğu ceza infaz kurumu müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Sakarya Bölge Adliye mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yoluna gidilebileceğine, süresinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği hususu ilan olunur. 25/06/2026